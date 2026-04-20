Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заблудившегося лосёнка сопроводили до леса. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 18 апреля в Ижевске в микрорайоне «Строитель» был замечен лосёнок. Специалисты совместно с ветеринарной службой выехали на место и нашли молодого лося.

«Животное было выведено за пределы жилых кварталов и сопровождено до лесного массива», — говорится в сообщении.

В Минприроды с сожалением отметили, что были зафиксированы случаи агрессивного поведения прохожих в отношении животного — в лося кидали камни.

В министерстве напомнили, что такие действия провоцируют дикое животное на ответную агрессию и могут привести к трагедии.