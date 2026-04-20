Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Специалисты Минприроды вернули в лес лосёнка, заблудившегося в Ижевске

08:00, 20 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минприроды Удмуртии\n#лось\n#дикие животные
Источник фото: Минприроды Удмуртии
Отмечается, что прохожие бросали в животное камни.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заблудившегося лосёнка сопроводили до леса. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 18 апреля в Ижевске в микрорайоне «Строитель» был замечен лосёнок. Специалисты совместно с ветеринарной службой выехали на место и нашли молодого лося.

«Животное было выведено за пределы жилых кварталов и сопровождено до лесного массива», — говорится в сообщении.

В Минприроды с сожалением отметили, что были зафиксированы случаи агрессивного поведения прохожих в отношении животного — в лося кидали камни.

В министерстве напомнили, что такие действия провоцируют дикое животное на ответную агрессию и могут привести к трагедии.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

