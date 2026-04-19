Юный водитель мопеда погиб в Ижевске

11:10, 19 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#смертельное ДТП
Источник фото: ГАИ УР
Смертельная авария произошла на ул. Орджоникидзе.

Ижевск. Удмуртия. 18-летний водитель мопеда погиб в результате аварии в Ижевске. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

19 апреля около 00:20 напротив дома №52 по ул. Орджоникидзе произошло столкновение автомобиля «Ниссан» под управлением 30-летнего мужчины и мопеда под управлением 18-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель мопеда получил смертельную травму.

У водителя автомобиля «Ниссан» имелись явные признаки алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования он отказался, оба водителя не имеют права управления.

Оба транспортных средства эвакуированы на специализированную стоянку.

По факту ДТП проводится расследование, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

