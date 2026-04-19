Ижевск. Удмуртия. В субботу, 18 апреля, в Ижевске в районе улиц Клубная, Новостроительная и Баранова заметили лосёнка. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Специалист министерства выехал на место. Также сообщили о ситуации представителям ветеринарной службы и администрации города для вызова спасателей.

«Отметим, что у лосей, как и у других копытных животных, сезонные миграции проходят два раза в год — весной и осенью. Когда у самки лося появляется новое потомство, она начинает отгонять от себя годовалых особей. В результате молодые лоси, отличающиеся любопытством и недостатком жизненного опыта, нередко заходят на территорию населённых пунктов», — говорится в сообщении.

В Минприроды подчеркнули, что в большинстве случаев дикое животное самостоятельно находит дорогу домой.

«Если вы заметили лося в населённом пункте, не нужно поддаваться панике: достаточно сохранять дистанцию и дать животному время покинуть территорию. При встрече с диким зверем не стойте на его пути, не делайте резких движений и не провоцируйте его. При угрозе жизни звоните по номеру 102», — напомнили в министерстве.

Если же животному нужна помощь, нужно сообщить об этом в Минприроды Удмуртии по телефону (3412) 72-34-41.