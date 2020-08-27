Пасечникам Удмуртии частично возместят ущерб от массовой гибели пчел

Подать заявку на получение субсидии можно с 1 по 30 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Пасечникам Удмуртии возместят ущерб от массовой гибели пчел. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики, на компенсацию власти выделили 1,5 млн рублей.

Субсидия предусмотрена тем пчеловодам, чье хозяйство пострадало в 2019 году из-за химобработки медоносных сельхозкультур. Компенсацию предоставят на восстановление пасек, а именно на покупку пчелосемей и пчелопакетов. 90% возмещения предусмотрено в случае гибели 80% и более от всего имеющегося пчелиного поголовья. 50% — при потерях от 50% до 80% пчел. 20% — в случае, если на пасеке погибло от 30% до 50% насекомых.

Для получения помощи необходимо подать заявку в региональный Минсельхоз с 1 по 30 сентября. В пакете документов должны быть: акт о гибели пчел, выписка из похозяйственной книги о состоянии пасеки на 1 января 2019 года (для подтверждения наличия пасеки у заявителя) и копии договоров о покупке пчелосемей не ранее 1 июля 2019 года. Наличие ветеринарно-санитарного паспорта не обязательно.

Напомним, что летом 2019 года начали массово гибнуть пчелы. Причиной стали грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов при обработке полей. Проблема возникла не только в Удмуртии, но и в других регионах России.

В личных подсобных хозяйствах Удмуртской Республики погибло 213 пчелосемей. Пчеловодов-промышленников проблема не коснулась. Ущерб пчеловодов-частников оценили примерно в 1,5 млн рублей, ещё 1,5 млн рублей — это упущенная выгода из-за неполученного меда.

При этом летом 2020 года случаи отравления пчел зафиксировали только в трех районах: Шарканском, Вавожском и Дебесском. Сельхозпредприятия не предупредили пасечников об обработке полей ядохимикатами.

Для получения оперативных сообщений об обработке полей в Удмуртии разрабатывают новый электронный сервис «Спаси пчелу». Планируется, что пасечники смогут воспользоваться им к новому полевому сезону.