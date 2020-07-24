В Удмуртии разработают сервис для информирования пчеловодов об обработке посевов

Планируется, что сайт запустят в конце августа 2020 года.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработают сервис для информирования пчеловодов о предстоящей обработке посевов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Сайт под названием «Спаси пчелу!» будет доступен для всех пользователей в конце августа 2020 года. С помощью сервиса пасечники оперативно получат сообщения об обработке полей пестицидами.

Напомним, что в 4 районах Удмуртии начали массово гибнуть пчелы. Это происходит из-за обработки полей ядохимикатами: пасечников не предупреждают о применении пестицидов. В полицию обратились уже 6 владельцев пасек. Такая же ситуация произошла и летом 2019 года. Проблема возникла не только в Удмуртии, но и в других регионах России.