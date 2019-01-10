Родителям Ижевска вернут часть денег за путевки для детей в оздоровительные лагеря

Компенсацию предоставляют в размере 50% или 80%.
Ижевск. Удмуртия. Родители в Ижевске могут получить компенсацию стоимости путевок для детей в загородные оздоровительные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба города.
Прием документов начался 9 января. Заявление на возмещение стоимости путевки на зимний, весенний и летний период можно подать до 28 февраля, на осенний – до 30 сентября.
Работники организаций всех уровней, сельскохозяйственных предприятий, иных организаций, индивидуальные предприниматели могут получить возмещение в размере 50%.
Компенсацию 80% предоставляют:
- детям работников бюджетных организаций всех уровней, сельскохозяйственных предприятий, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного правительством Удмуртии;
- детям из неполных семей, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного правительством Удмуртии;
- многодетным малообеспеченным семьям;
- детям, оставшихся без попечения родителей;
- детям из семей инвалидов,;
- детям беженцев, вынужденных переселенцев;
- детям воспитывающихся в семьях, где оба родителя являются безработным.
Чтобы получить возмещение родителям необходимо подать заявление, копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта. Работодателям – заявление.
Для компенсации в размере 80% также необходимы документы, подтверждающие льготу.
Заявку можно подать в многофункциональных центрах, управление образования админситрации Ижевска или в электронной форме через региональный портал госуслуг.