Родителям Ижевска вернут часть денег за путевки для детей в оздоровительные лагеря

Компенсацию предоставляют в размере 50% или 80%.

Ижевск. Удмуртия. Родители в Ижевске могут получить компенсацию стоимости путевок для детей в загородные оздоровительные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба города.

Прием документов начался 9 января. Заявление на возмещение стоимости путевки на зимний, весенний и летний период можно подать до 28 февраля, на осенний – до 30 сентября.

Работники организаций всех уровней, сельскохозяйственных предприятий, иных организаций, индивидуальные предприниматели могут получить возмещение в размере 50%.

Компенсацию 80% предоставляют:

- детям работников бюджетных организаций всех уровней, сельскохозяйственных предприятий, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного правительством Удмуртии;

- детям из неполных семей, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного правительством Удмуртии;

- многодетным малообеспеченным семьям;

- детям, оставшихся без попечения родителей;

- детям из семей инвалидов,;

- детям беженцев, вынужденных переселенцев;

- детям воспитывающихся в семьях, где оба родителя являются безработным.

Чтобы получить возмещение родителям необходимо подать заявление, копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта. Работодателям – заявление.

Для компенсации в размере 80% также необходимы документы, подтверждающие льготу.

Заявку можно подать в многофункциональных центрах, управление образования админситрации Ижевска или в электронной форме через региональный портал госуслуг.