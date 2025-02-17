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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии стали известны подробности гибели хоккеиста в ДТП

15:57, 17 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии стали известны подробности гибели хоккеиста в ДТП
15:57, 17 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#ГАИ\n#происшествия\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ МВД по Удмуртии
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Еще трое человек остаются в больнице.

Удмуртия. В Госавтоинспекции Удмуртии рассказали подробности смертельного ДТП, в котором погиб член любительской хоккейной команды Удмуртии. Авария произошла в Якшур-Бодьинском районе, отмечается в ведомстве. 

По предварительным данным, на федеральной трассе 28-летний водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsunon-do под управлением 38-летней женщины.

Пассажир первой иномарки скончался от травм в медучреждении, который оказался погибшим хоккеистом. Водитель и еще два пассажира госпитализированы. Женщина-водитель второй иномарки отправилась домой после оказания медицинской помощи отпущена домой.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

15:57, 17 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
150
0
#ГАИ\n#происшествия\n#Удмуртия\n#ДТП