Удмуртия. В Госавтоинспекции Удмуртии рассказали подробности смертельного ДТП, в котором погиб член любительской хоккейной команды Удмуртии. Авария произошла в Якшур-Бодьинском районе, отмечается в ведомстве.

По предварительным данным, на федеральной трассе 28-летний водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsunon-do под управлением 38-летней женщины.

Пассажир первой иномарки скончался от травм в медучреждении, который оказался погибшим хоккеистом. Водитель и еще два пассажира госпитализированы. Женщина-водитель второй иномарки отправилась домой после оказания медицинской помощи отпущена домой.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.