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В Глазове мужчина напал с ножом на двух подростков

16:06, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазове мужчина напал с ножом на двух подростков
16:06, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#нападение
Фото: Скотта Уормана на Unsplash
92
0

Больше всего ножевых ранений он нанёс 15-летней девушке. 

Ижевск. Удмуртия. В Глазове задержали 23-летнего мужчину, который напал с ножом на двух подростков 16 и 15 лет. Обвиняемый помещён под стражу. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии. 

Нападение произошло ночью 30 августа на одной из городских улиц. Обвиняемый нанёс два удара ножом парню, а затем нанёс множественные ножевые ранения девушке. После нападения злоумышленник скрылся. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице.

Вскоре нападавшего задержали. Он полностью признал вину, заявив, что не имеет неприязни к потерпевшим, что между ними не было никакого конфликта. Также, по словам обвиняемого, его действия не были целенаправленными и умышленными. 

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении двух и более лиц». 

Суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца, до 30 октября 2024 года. 

16:06, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#нападение