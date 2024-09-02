В Глазове мужчина напал с ножом на двух подростков

Ижевск. Удмуртия. В Глазове задержали 23-летнего мужчину, который напал с ножом на двух подростков 16 и 15 лет. Обвиняемый помещён под стражу. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Нападение произошло ночью 30 августа на одной из городских улиц. Обвиняемый нанёс два удара ножом парню, а затем нанёс множественные ножевые ранения девушке. После нападения злоумышленник скрылся. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице.

Вскоре нападавшего задержали. Он полностью признал вину, заявив, что не имеет неприязни к потерпевшим, что между ними не было никакого конфликта. Также, по словам обвиняемого, его действия не были целенаправленными и умышленными.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении двух и более лиц».

Суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца, до 30 октября 2024 года.