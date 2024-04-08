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30 тонн питьевой воды направила Удмуртия в пострадавший от паводка Орск

16:45, 08 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
30 тонн питьевой воды направила Удмуртия в пострадавший от паводка Орск
16:45, 08 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#гуманитарная помощь\n#вода\n#Оренбургская область\n#Казахстан\n#Удмуртия
Фото: Александр Бречалов
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Завтра, 9 апреля, планируют направить ещё 20 тонн.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии в виде гуманитарной помощи для Орска отправили 30 тонн питьевой воды. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

«Первую партию гуманитарной помощи для Оренбургской области мы загрузили. С коллегами мы на связи, сейчас главная потребность у них — чистая питьевая вода», — написал глава Удмуртии.

Кроме того, Александр Бречалов рассказал о планах направить завтра, 9 апреля, ещё 20 тонн воды.

Он поблагодарил предприятия, а именно транспортную компанию, которая взяла все расходы по доставке на себя, и производителям, организовавшим отправку в кратчайшие сроки.

Напомним, в городе Орск Оренбургской области произошёл прорыв дамбы, в результате которого затопило тысячи домов. В городе введён ЧС федерального масштаба на фоне паводка. Также эвакуацию объявили в Новотроицке — городе недалеко от границы с Казахстаном, пишет «Интерфакс».

16:45, 08 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
99
0
#гуманитарная помощь\n#вода\n#Оренбургская область\n#Казахстан\n#Удмуртия