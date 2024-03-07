Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид

Из воткинской «Пятёрочки» конфисковали продукты с нарушениями правил торговли

13:40, 07 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Из воткинской «Пятёрочки» конфисковали продукты с нарушениями правил торговли
13:40, 07 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#продукты\n#конфискация
Фото: ИА «Сусанин»
48
0

На продукции обнаружены неверные маркировки.

Ижевск. Удмуртия. В Воткинске из двух магазинов «Пятёрочка» конфисковали продукцию с нарушением маркировки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалистами надзорного органа в торговом зале магазина по улице Кирова, 58 выявлена картошка с двумя маркировками, из-за чего невозможно идентифицировать продукцию к какому-либо маркировочному ярлыку;

В магазине на улице 1 мая выявлена продукция с нечитаемым названием производителя на маркировке (пирожное, рулет с маком), с нечитаемым наименованием товара (сало), без маркировочного ярлыка (грибы шампиноьны), с нечитаемой датой производства (пирожное), без указания сроков хранения после вскрытия упаковки (пельмени, наггетсы, котлеты, набор для супа).

Составлены административные протоколы. Суд назначил компании «Агроторг» наказание в виде предупреждения с конфискацией вышеуказанных продуктов.

13:40, 07 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#продукты\n#конфискация