Из воткинской «Пятёрочки» конфисковали продукты с нарушениями правил торговли

Ижевск. Удмуртия. В Воткинске из двух магазинов «Пятёрочка» конфисковали продукцию с нарушением маркировки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалистами надзорного органа в торговом зале магазина по улице Кирова, 58 выявлена картошка с двумя маркировками, из-за чего невозможно идентифицировать продукцию к какому-либо маркировочному ярлыку;

В магазине на улице 1 мая выявлена продукция с нечитаемым названием производителя на маркировке (пирожное, рулет с маком), с нечитаемым наименованием товара (сало), без маркировочного ярлыка (грибы шампиноьны), с нечитаемой датой производства (пирожное), без указания сроков хранения после вскрытия упаковки (пельмени, наггетсы, котлеты, набор для супа).

Составлены административные протоколы. Суд назначил компании «Агроторг» наказание в виде предупреждения с конфискацией вышеуказанных продуктов.