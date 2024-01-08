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В Глазове задержали подозреваемого в нападении на офис микрозаймов

10:00, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Глазове задержали подозреваемого в нападении на офис микрозаймов
10:00, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#микрозаймы\n#разбой\n#Глазов
Фото: vk.com/wall-60471404_6428
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Мужчина угрожал ножом.

Глазов. Удмуртия. В Глазове задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что 27-летний житель Ижевска днём зашёл в один из офисов микрозаймов Глазова, где потребовал деньги, угрожая ножом. Однако, не найдя денег, злоумышленник скрылся с места преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России («Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия»). За данное преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

10:00, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
192
0
#микрозаймы\n#разбой\n#Глазов