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С 29 декабря по 1 января в пожарах в Удмуртии погибли 5 человек

14:05, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
С 29 декабря по 1 января в пожарах в Удмуртии погибли 5 человек
14:05, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
363
0
#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#МЧС
Фото: arzik2
363
0

Одно возгорание произошло в ночь на 1 января в Ярском районе.

Ижевск. Удмуртия. С 29 декабря по 1 января в Удмуртии зарегистрировали 17 пожаров, в результате погибли 5 человек. Оперативные итоги власти региона подвели на совещании 1 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: ГУ МЧС по УР

Причинами пожаров, в которых погибли люди, стали: поджог и короткое замыкание проводов.

В ночь на 1 января огонь вспыхнул в двухквартирном доме в деревне Бачумово Ярского района. Скончались двое мужчин. Причины пожара устанавливаются.

Чрезвычайных ситуаций за этот период не произошло, также не зарегистрировано происшествий и пожаров в местах празднования Нового года.

Напоминаем, установленный в доме пожарный извещатель может спасти жизнь!

14:05, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
363
0
#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#МЧС