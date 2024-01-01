С 29 декабря по 1 января в пожарах в Удмуртии погибли 5 человек

Ижевск. Удмуртия. С 29 декабря по 1 января в Удмуртии зарегистрировали 17 пожаров, в результате погибли 5 человек. Оперативные итоги власти региона подвели на совещании 1 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: ГУ МЧС по УР

Причинами пожаров, в которых погибли люди, стали: поджог и короткое замыкание проводов.

В ночь на 1 января огонь вспыхнул в двухквартирном доме в деревне Бачумово Ярского района. Скончались двое мужчин. Причины пожара устанавливаются.

Чрезвычайных ситуаций за этот период не произошло, также не зарегистрировано происшествий и пожаров в местах празднования Нового года.

Напоминаем, установленный в доме пожарный извещатель может спасти жизнь!