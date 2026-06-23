Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле подростка подозревают в серии угонов автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его Ладу Гранту, припаркованную рядом с домом, угнали. По имеющейся ориентировке сотрудники остановили пропавший автомобиль в частном секторе. За рулём оказался 14-летний подросток.

«Полицейскими установлено, что юноша причастен к угону еще двух транспортных средств у жителей Сарапула. Во всех случаях подозреваемый в ночное время, гуляя по улицам города, находил незапертые автомобили, проникал в них и заводил путем подбора ключа, после чего уезжал», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Школьника отпустили под подписку о невыезде.