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Школьника из Сарапула подозревают в угоне трёх автомобилей

16:40, 23 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Школьника из Сарапула подозревают в угоне трёх автомобилей
16:40, 23 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
76
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#угон\n#подростки\n#МВД по Удмуртии
Источник фото: ИИ
76
0

Он находил незапертые машины и заводил их подбором ключа.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле подростка подозревают в серии угонов автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его Ладу Гранту, припаркованную рядом с домом, угнали. По имеющейся ориентировке сотрудники остановили пропавший автомобиль в частном секторе. За рулём оказался 14-летний подросток.

«Полицейскими установлено, что юноша причастен к угону еще двух транспортных средств у жителей Сарапула. Во всех случаях подозреваемый в ночное время, гуляя по улицам города, находил незапертые автомобили, проникал в них и заводил путем подбора ключа, после чего уезжал», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Школьника отпустили под подписку о невыезде.

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16:40, 23 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
76
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#угон\n#подростки\n#МВД по Удмуртии