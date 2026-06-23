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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Следкома РФ затребовал доклад по аварийному дому в селе Уральский под Сарапулом

16:30, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Следкома РФ затребовал доклад по аварийному дому в селе Уральский под Сарапулом
16:30, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
37
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
Источник фото: Айдар Шарафутдинов
37
0

Жильцы двухэтажки на улице Советской остались без компенсаций и вынуждены снимать жильё за свой счёт.

Сарапул. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя удмуртского управления СКР Рустама Тугушева отчитаться о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в селе Уральский в Сарапульском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о двухэтажном доме 1964 года постройки. В марте этого года из-за смещения грунта у здания начала разрушаться стена. Жильцов эвакуировали, дом признали аварийным. Однако выплаты собственникам до сих пор не пришли.

Люди, в том числе семьи участников СВО и семьи с детьми, вынуждены снимать жильё или ютиться у родственников. Обращения в инстанции результатов не дали.

Сейчас по этому факту расследуется уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о ходе и итогах расследования, а также о том, что делается для защиты прав жильцов. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СКР.

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16:30, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
37
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#аварийное жилье