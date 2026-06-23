Сарапул. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя удмуртского управления СКР Рустама Тугушева отчитаться о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в селе Уральский в Сарапульском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о двухэтажном доме 1964 года постройки. В марте этого года из-за смещения грунта у здания начала разрушаться стена. Жильцов эвакуировали, дом признали аварийным. Однако выплаты собственникам до сих пор не пришли.

Люди, в том числе семьи участников СВО и семьи с детьми, вынуждены снимать жильё или ютиться у родственников. Обращения в инстанции результатов не дали.

Сейчас по этому факту расследуется уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о ходе и итогах расследования, а также о том, что делается для защиты прав жильцов. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СКР.