Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал поддержку местным сельхозпроизводителям. Об этом он заявил в своих соцсетях.

Он заявил, что в текущей ситуации с изменением цен на сельхозпродукцию, особенно с ценой на молоко, регион должен поддержать местных фермеров и сельхозтоваропроизводителей. Поэтому он обсудил данную ситуацию в Госсовете Удмуртии и пообщался с депутатом Государственной думы от Удмуртии Андреем Исаевым.

В итоге Александр Бречалов поручил председателю правительства Удмуртии Роману Ефимову и вице-премьеру республики Роману Габдрахманову подготовить предложения для поддержки аграриев. Правительство должно разработать данные меры в ближайшее время.

«Речь идёт о гибких, точечных решениях. Важно проанализировать каждое хозяйство, чтобы понять, в чем сейчас реальный запрос. Особенно у «малышей», потому что им перестраиваться, менять логистические цепочки сложнее всего», — пояснил Александр Бречалов.