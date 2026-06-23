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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии создадут меры поддержки для сельхозпроизводителей

16:15, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии создадут меры поддержки для сельхозпроизводителей
16:15, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#сельское хозяйство\n#поддержка\n#аграрии\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
Источник фото: ИИ
79
0

Это необходимо с учётом меняющихся цен на сельхозпродукцию.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал поддержку местным сельхозпроизводителям. Об этом он заявил в своих соцсетях.

Он заявил, что в текущей ситуации с изменением цен на сельхозпродукцию, особенно с ценой на молоко, регион должен поддержать местных фермеров и сельхозтоваропроизводителей. Поэтому он обсудил данную ситуацию в Госсовете Удмуртии и пообщался с депутатом Государственной думы от Удмуртии Андреем Исаевым.

В итоге Александр Бречалов поручил председателю правительства Удмуртии Роману Ефимову и вице-премьеру республики Роману Габдрахманову подготовить предложения для поддержки аграриев. Правительство должно разработать данные меры в ближайшее время.

«Речь идёт о гибких, точечных решениях. Важно проанализировать каждое хозяйство, чтобы понять, в чем сейчас реальный запрос. Особенно у «малышей», потому что им перестраиваться, менять логистические цепочки сложнее всего», — пояснил Александр Бречалов. 

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16:15, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#сельское хозяйство\n#поддержка\n#аграрии\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов