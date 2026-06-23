Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Впервые за 16 лет выпускник из Красногорского района получил 100 баллов на ЕГЭ

15:05, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Впервые за 16 лет выпускник из Красногорского района получил 100 баллов на ЕГЭ
15:05, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
121
0
#Красногорский район\n#Удмуртия\n#выпускники\n#экзамены
Источник фото: ИИ
121
0

Впервые в истории района максимальная оценка получена за экзамен по физике.

Красногорское. Удмуртия. Спустя 16 лет в Красногорском районе вновь поздравляют стобалльника по ЕГЭ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала глава района Любовь Сергеева.

Выпускник Красногорской гимназии Айдар Касимов набрал максимальный результат на ЕГЭ по физике. Отмечается, что последний раз в Красногорском районе выпускник набрал 100 баллов на экзамене 16 лет назад. И впервые в истории района максимальный результат был набран на экзамене по физике.

Учителем Айдара Касимова была Марина Леонтьева. Другие её подопечные также показали отличный результат, и каждый набрал на ЕГЭ по физике более 70 баллов.

«Горжусь нашими выпускниками, благодарю педагогов за вклад в подрастающее поколение!» — заявила Любовь Сергеева. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:05, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
121
0
#Красногорский район\n#Удмуртия\n#выпускники\n#экзамены