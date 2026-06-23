Красногорское. Удмуртия. Спустя 16 лет в Красногорском районе вновь поздравляют стобалльника по ЕГЭ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала глава района Любовь Сергеева.

Выпускник Красногорской гимназии Айдар Касимов набрал максимальный результат на ЕГЭ по физике. Отмечается, что последний раз в Красногорском районе выпускник набрал 100 баллов на экзамене 16 лет назад. И впервые в истории района максимальный результат был набран на экзамене по физике.

Учителем Айдара Касимова была Марина Леонтьева. Другие её подопечные также показали отличный результат, и каждый набрал на ЕГЭ по физике более 70 баллов.

«Горжусь нашими выпускниками, благодарю педагогов за вклад в подрастающее поколение!» — заявила Любовь Сергеева.