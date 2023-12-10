В Ижевске произошло возгорание в ГКБ №2

Ижевск. Удмуртия. Утром 10 декабря в ГКБ №2 Ижевска произошло возгорание. Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в своем Телеграм-канале.

Пожар оперативно ликвидировали, площадь возгорания составила 15 кв. м.

Всех пациентов перевели в соседний хирургический корпус на осмотр, никто из них не пострадал.

В связи с инцидентом все экстренные пациенты терапевтического и эндокринологического профиля будут отправляться в ГКБ №8 и 1 РКБ.

Также 9 декабря жители сообщали о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре «Молл Матрица». В ходе выяснения обстоятельств происшествия МЧС установило, что сигнализация сработала из-за подгоревшего масла на кухне одного из общепитов. Торговый центр продолжил работать в штатном режиме, рассказали в ГУ МЧС по Удмуртии.