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В Ижевске произошло возгорание в ГКБ №2

11:08, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске произошло возгорание в ГКБ №2
11:08, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
188
0
#МЧС\n#Удмуртия\n#Сергей Багин\n#Ижевск
Фото: arzik2
188
0

Никто из пациентов не пострадал.

Ижевск. Удмуртия. Утром 10 декабря в ГКБ №2 Ижевска произошло возгорание. Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в своем Телеграм-канале.

Пожар оперативно ликвидировали, площадь возгорания составила 15 кв. м.

Всех пациентов перевели в соседний хирургический корпус на осмотр, никто из них не пострадал.

В связи с инцидентом все экстренные пациенты терапевтического и эндокринологического профиля будут отправляться в ГКБ №8 и 1 РКБ.

Также 9 декабря жители сообщали о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре «Молл Матрица». В ходе выяснения обстоятельств происшествия МЧС установило, что сигнализация сработала из-за подгоревшего масла на кухне одного из общепитов. Торговый центр продолжил работать в штатном режиме, рассказали в ГУ МЧС по Удмуртии. 

11:08, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
188
0
#МЧС\n#Удмуртия\n#Сергей Багин\n#Ижевск