Ижевск. Удмуртия. В ночь с 22 на 23 июня в Ижевске вводятся ограничения движения транспорта на улице Удмуртской в Ижевске. Об этом рассказал «Сусанину» на брифинге замначальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства города Марат Чемалтынов. Также временно участок улицы Красногеройской между Удмуртской и Ломоносова станет двусторонним.

«Мы ограничиваем ход движения по всем четырём полосам от улицы Кирова до улицы Лихвинцева и от ул. Лихвинцева до ул. Советской, а также от ул. Советской до ул. Ленина. Дополнительно будут введены ограничения на дублёре Удмуртской у ЖК «ДоброДом» на заезде к ТЦ «Аврора Парк» и на дублёре с противоположной стороны», — сообщил Марат Юрьевич.

Он заверил, что подъезды ко всем объектам для экстренных служб разработаны. Дополнительно разработали схему движения пешеходов на время ремонт ул. Удмуртской.

Отметим, что ранее перекрывать движение планировали начать с 1 июля. Но подрядчик готов приступить к работе, поэтому стартовать решили раньше.

Также на время закрытия хода движения будут временно закрыты и остановки пассажирского транспорта вдоль ул. Удмуртской. Останутся работать только остановки «Радиозавод» в районе ул. Базисной. Остановки напротив ТЦ «Гвоздь» и у УдГУ на западной стороне будут закрыты. После того, как ремонтники возьмутся за восточную часть дороги, там зеркально закроют соответствующие остановки.

«Просьба избегать проезда по Удмуртской, если вам туда не нужно. В качестве транзита использовать какую-то другую дорогу», — призвал Марат Чемалтынов.