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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Троллейбус №9 в Ижевске начнёт разворачиваться у собора Невского

14:25, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Троллейбус №9 в Ижевске начнёт разворачиваться у собора Невского
14:25, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
290
0
#Ижевск\n#движение транспорта
Источник фото: ИА "Сусанин"
290
0

Также ы городе увеличили количество маршрутов трамвая №4.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск уже пять рабочих дней живёт в условиях перекрытия движения по улице Горького в центре города. Как рассказали «Сусанину» в администрации города, проанализировав ситуацию, изучив отклик ижевчан, был принят ряд управленческих решений.

Как сообщил директор ИжГЭТ Сергей Гликман, до пяти единиц увеличили количество подвижного состава на маршруте трамвая №4. Добавлена ещё одна сцепка на трамвайный маршрут №1.

«Изучив ситуацию, приняли решение перенаправить маршрут троллейбуса №9, который сейчас ходит из Машиностроителя на Нефтемаш, из Машиностроителя в Центр. Троллейбус будет разворачиваться у собора Александра Невского с 22 июня. Остановка будет рядом с перекрёстком улиц Ленина и Красная», — рассказал Сергей Игоревич.

Он напомнил, что в городе увеличено время бесплатной пересадки по карте «Таймер» до 45 минут. Рост потребности по этой карте увеличился на 20%.

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14:25, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
290
0
#Ижевск\n#движение транспорта