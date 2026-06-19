Ижевск. Удмуртия. Ижевск уже пять рабочих дней живёт в условиях перекрытия движения по улице Горького в центре города. Как рассказали «Сусанину» в администрации города, проанализировав ситуацию, изучив отклик ижевчан, был принят ряд управленческих решений.

Как сообщил директор ИжГЭТ Сергей Гликман, до пяти единиц увеличили количество подвижного состава на маршруте трамвая №4. Добавлена ещё одна сцепка на трамвайный маршрут №1.

«Изучив ситуацию, приняли решение перенаправить маршрут троллейбуса №9, который сейчас ходит из Машиностроителя на Нефтемаш, из Машиностроителя в Центр. Троллейбус будет разворачиваться у собора Александра Невского с 22 июня. Остановка будет рядом с перекрёстком улиц Ленина и Красная», — рассказал Сергей Игоревич.

Он напомнил, что в городе увеличено время бесплатной пересадки по карте «Таймер» до 45 минут. Рост потребности по этой карте увеличился на 20%.