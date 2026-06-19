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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 1 млрд рублей направили на ремонт улицы Удмуртской в Ижевске

15:45, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 1 млрд рублей направили на ремонт улицы Удмуртской в Ижевске
15:45, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
218
0
#Ижевск\n#реконструкция Удмуртской
Источник фото: ИА "Сусанин"
218
0

Входит в эту сумму не только замена асфальта.

Ижевск. Удмуртия. Общая сумма контракта на обновление улицы Удмуртской в Ижевске составляет 1 млрд 115 млн рублей. Об этом рассказал «Сусанину» на брифинге замначальника СБиДХ города Марат Чемалтынов.

«Капитальный ремонт включает в себя не только ремонт проезжей части, но и замену основания со стабилизацией, изменение конфигурации дублёра, изменение остановок общественного транспорта, замена контактной сети, системы освещения», — рассказал Марат Юрьевич.

Параллельно реализуются контракты по благоустройству: озеленение и карманные парки; отдельный контракт — ливневая канализация. Ещё несколько контрактов — ремонт фасадов вдоль улицы Удмуртской.

Напомним, перекрывать движение и закрывать остановки на время ремонта будут с 22 июня.

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15:45, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
218
0
#Ижевск\n#реконструкция Удмуртской