Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии отказал АО «ЭнергосбыТ Плюс» в предоставлении персональных данных жильцов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Удмуртии.

Компания обратилась с заявлением о признании незаконным отказа администрации Ижевска в предоставлении сведений о нанимателях жилых помещений в МКД на территории города, принадлежащих муниципальному образованию. В частности, требовались сведения о жильцах: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН, дата рождения, место рождения, адрес регистрации; контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты.

В ходе рассмотрения дела судом отмечено, что для расчёта платы за коммунальные услуги, необходим только показатель количества проживающих. Кроме того, законодательство о персональных данных позволяет третьим лицам обрабатывать информацию, имеющую отношение к физическому лицу, только с согласия самого физического лица или в прямо установленных федеральным законом случаях. Право ресурсоснабжающих организаций требовать в органах местного самоуправления указанные в заявлении сведения законодательно не предусмотрено.

Соответственно, отказ горадминистрации в предоставлении запрашиваемых сведений АО «ЭнергосбыТ Плюс» является правомерным в силу запрета распространения третьим лицам персональных данных без согласия гражданина.

Решение в законную силу не вступило.