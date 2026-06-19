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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Администрация Ижевска отказалась передавать данные жильцов МКД компании «ЭнергосбыТ Плюс»

11:45, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Администрация Ижевска отказалась передавать данные жильцов МКД компании «ЭнергосбыТ Плюс»
11:45, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
328
0
#Ижевск\n#Арбитражный суд Удмуртии\n#персональные данные
Источник фото: ИИ
328
0

Позицию муниципалитета поддержал Арбитражный суд Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии отказал АО «ЭнергосбыТ Плюс» в предоставлении персональных данных жильцов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Удмуртии.

Компания обратилась с заявлением о признании незаконным отказа администрации Ижевска в предоставлении сведений о нанимателях жилых помещений в МКД на территории города, принадлежащих муниципальному образованию. В частности, требовались сведения о жильцах: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН, дата рождения, место рождения, адрес регистрации; контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты.

В ходе рассмотрения дела судом отмечено, что для расчёта платы за коммунальные услуги, необходим только показатель количества проживающих. Кроме того, законодательство о персональных данных позволяет третьим лицам обрабатывать информацию, имеющую отношение к физическому лицу, только с согласия самого физического лица или в прямо установленных федеральным законом случаях. Право ресурсоснабжающих организаций требовать в органах местного самоуправления указанные в заявлении сведения законодательно не предусмотрено.

Соответственно, отказ горадминистрации в предоставлении запрашиваемых сведений АО «ЭнергосбыТ Плюс» является правомерным в силу запрета распространения третьим лицам персональных данных без согласия гражданина.

Решение в законную силу не вступило.

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11:45, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
328
0
#Ижевск\n#Арбитражный суд Удмуртии\n#персональные данные