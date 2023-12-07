В загоревшемся в Сюмсях доме погиб мужчина

Сюмси. Удмуртия. В пожаре в селе Сюмси 6 декабря погиб мужчина 1958 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

По предварительным данным, деревянный дом загорелся около 15:00 из-за неосторожности при курении. Пожар распространился на территории площадью 23 кв. м. Огонь уничтожил имущество и повредил внутреннюю отделку дома.

Позднее, в 23:14, огнеборцам сообщили о возгорании склада в деревне Кочур Увинского района. Огонь распространился на территории 300 кв. м и уничтожил 500 рулонов сена.

По предварительной причине, пожар произошел из-за короткого замыкания проводов в электрощите.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что нужно быть аккуратными с сигаретами и следить за состоянием электропроводки.