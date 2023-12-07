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В загоревшемся в Сюмсях доме погиб мужчина

10:45, 07 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В загоревшемся в Сюмсях доме погиб мужчина
10:45, 07 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
53
0
#Сюмси\n#Ува\n#Удмуртия\n#пожары\n#гибель человека
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
53
0

Пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении.  

Сюмси. Удмуртия. В пожаре в селе Сюмси 6 декабря погиб мужчина 1958 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

По предварительным данным, деревянный дом загорелся около 15:00 из-за неосторожности при курении. Пожар распространился на территории площадью 23 кв. м. Огонь уничтожил имущество и повредил внутреннюю отделку дома. 

Позднее, в 23:14, огнеборцам сообщили о возгорании склада в деревне Кочур Увинского района. Огонь распространился на территории 300 кв. м и уничтожил 500 рулонов сена. 

По предварительной причине, пожар произошел из-за короткого замыкания проводов в электрощите. 

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что нужно быть аккуратными с сигаретами и следить за состоянием электропроводки. 

10:45, 07 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
53
0
#Сюмси\n#Ува\n#Удмуртия\n#пожары\n#гибель человека