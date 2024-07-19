При восхождении на Пик Ленина погиб альпинист Евгений Банников

Ош. Киргизия. Стало известно о трагической гибели российского альпиниста и барда Евгения Банникова. 58-летний мужчина скончался при восхождении на вершину Пик Ленина в Киргизии, передает «Рен ТВ».

Как рассказала родственница погибшего Наталья Банникова, спортсмена накрыла лавина. Альпинист умер на месте от травм. Остальные члены группы не пострадали. Трагедия произошла 18 июля. Тело погибшего должны доставить в город Ош для проведения судмедэкспертизы. Далее будет решаться вопрос о месте захоронения.

Пик Ленина находится на границе Киргизии и Таджикистана. Одна из высочайших вершин Памира (7134 метра).

Напомним, 28 июня при восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Рязани Олег Кондраков.