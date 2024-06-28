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Тело мертвого альпиниста эвакуировали с Эльбруса

10:54, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Тело мертвого альпиниста эвакуировали с Эльбруса
10:54, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Кавказ\n#Кабардино-Балкария\n#горы\n#спорт\n#МЧС\n#гибель человека\n#трагедия\n#альпинизм
Фото: pxhere.com
84
0

Погибший – известный горовосходитель из Рязани Олег Кондраков.

Нальчик. Кабардино-Балкария. Во время восхождения на вершину Эльбрус погиб 59-летний альпинист из Рязанской области. Спасатели эвакуировали тело с высоты 4,7 тысячи метров, пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Группа из троих горовосходителей зарегистрировалась в МЧС и отправилась штурмовать известный кавказский пятитысячник. Днем 27 июня одному из альпинистов стало плохо, его друзья вызвали помощь. К прибытию спасателей мужчина скончался, предположительно, от сердечного приступа.

После спуска с горы тело погибшего передали следователям. Они установят причины и обстоятельства трагедии.

По данным региональных СМИ, погибший – известный альпинист из Рязани Олег Кондраков.

10:54, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Кавказ\n#Кабардино-Балкария\n#горы\n#спорт\n#МЧС\n#гибель человека\n#трагедия\n#альпинизм