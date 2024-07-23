Пожилой водитель на легковушке погиб в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Воткинском районе Удмуртии. Из-за опасного маневра за рулем легкового авто погиб пожилой мужчина, сообщает Госавтоинспекция МВД по республике.

Инцидент произошел 19 июля около 19:10 минут на 11-м километре автодороги «Воткинск-Шаркан». По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля LADA Vesta разворачивался с обочины в месте, где подобные маневры запрещены. Мужчина пренебрег требованиями безопасности, в результате его машина столкнулась с «Ладой Гранта» под управлением 26-летнего молодого человека.

От полученных в аварии травм шофер «Весты» скончался в больнице. Медицинская помощь понадобилась и водителю автомобиля «LADA Granta», его госпитализировали.