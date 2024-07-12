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Медведь разорвал хозяйку-дрессировщицу в Санкт-Петербурге

10:04, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Медведь разорвал хозяйку-дрессировщицу в Санкт-Петербурге
10:04, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#полиция\n#трагедия\n#гибель человека\n#животные\n#медведи
Фото: pxhere.com/Gabriel González
102
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Женщина содержала хищников в частном доме.

Санкт-Петербург. На дрессировщицу из Санкт-Петербурга напал медведь. Зверь нанес женщине смертельные травмы, передает «МИР 24»

По данным телеканала, жертва профессионально занималась дрессировкой и имела большой опыт общения с животными. Хищников она содержала в вольере на территории частного дома около 10 лет. В последнее время у нее жили 2 медведя. Сообщается, что один из них вырвался на свободу и напал на хозяйку.

На место происшествия прибыли полицейские, они застрелили агрессивного медведя. Второго хищника ввели в медикаментозный сон. Какова будет его дальнейшая судьба, неизвестно.

10:04, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#полиция\n#трагедия\n#гибель человека\n#животные\n#медведи