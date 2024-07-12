Медведь разорвал хозяйку-дрессировщицу в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург. На дрессировщицу из Санкт-Петербурга напал медведь. Зверь нанес женщине смертельные травмы, передает «МИР 24».

По данным телеканала, жертва профессионально занималась дрессировкой и имела большой опыт общения с животными. Хищников она содержала в вольере на территории частного дома около 10 лет. В последнее время у нее жили 2 медведя. Сообщается, что один из них вырвался на свободу и напал на хозяйку.

На место происшествия прибыли полицейские, они застрелили агрессивного медведя. Второго хищника ввели в медикаментозный сон. Какова будет его дальнейшая судьба, неизвестно.