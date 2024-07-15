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Велосипедист цирка-шапито сорвался с каната и умер в Ростове-на-Дону

13:58, 15 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Велосипедист цирка-шапито сорвался с каната и умер в Ростове-на-Дону
13:58, 15 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
191
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#Ростов-на-Дону\n#происшествие\n#Следственный комитет\n#артисты\n#цирк\n#гибель человека\n#трагедия
Фото: pxhere.com
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По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Артист упал с высоты в цирке-шапито, дававшем представления в Ростове-на-Дону. Мужчина скончался, возбуждено уголовное дело, передает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Ростовской области.

Трагический инцидент произошел 14 июля в шатре на Пойменной улице. Артист разъезжал на велосипеде без руля по канату на высоте более 4 с половиной метров. По неизвестной причине он сорвался и упал на асфальт. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но травмы оказались смертельными.

Отмечается, что представление видели дети, они были потрясены увиденным, многие плакали.

13:58, 15 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
191
0
#Ростов-на-Дону\n#происшествие\n#Следственный комитет\n#артисты\n#цирк\n#гибель человека\n#трагедия