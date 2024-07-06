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Мотоциклист врезался в УАЗ и погиб в Удмуртии

10:51, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Мотоциклист врезался в УАЗ и погиб в Удмуртии
10:51, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
342
0
#Удмуртия\n#Сюмсинский район\n#Госавтоинспекция\n#авария\n#мотоциклы\n#гибель человека\n#ДТП
Фото: скриншот видео 1 отдела Госавтоинспекции по Удмуртии
342
0

По предварительным данным, водитель «буханки» на перекрестке не уступил дорогу байкеру.

Сюмси. Удмуртия. Водитель мотоцикла «Кавасаки» скончался в результате ДТП в Сюмсинском районе Удмуртии. Байкер разбился при столкновении с автомобилем УАЗ, сообщили в 1 отделе Госавтоинспекции по Удмуртии.

Смертельная авария произошла 5 июля около 17 часов на 23 километре трассы Ува-Сюмси. По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем «буханки» поворачивал налево на перекрестке неравнозначных дорог. При этом он не предоставил преимущество 32-летнему мотоциклисту, ехавшему во встречном направлении по равнозначной дороге. 

Врезавшийся в УАЗ байкер получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники МВД уточняют обстоятельства происшествия.

10:51, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
342
0
#Удмуртия\n#Сюмсинский район\n#Госавтоинспекция\n#авария\n#мотоциклы\n#гибель человека\n#ДТП