Мотоциклист врезался в УАЗ и погиб в Удмуртии

Сюмси. Удмуртия. Водитель мотоцикла «Кавасаки» скончался в результате ДТП в Сюмсинском районе Удмуртии. Байкер разбился при столкновении с автомобилем УАЗ, сообщили в 1 отделе Госавтоинспекции по Удмуртии.

Смертельная авария произошла 5 июля около 17 часов на 23 километре трассы Ува-Сюмси. По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем «буханки» поворачивал налево на перекрестке неравнозначных дорог. При этом он не предоставил преимущество 32-летнему мотоциклисту, ехавшему во встречном направлении по равнозначной дороге.

Врезавшийся в УАЗ байкер получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники МВД уточняют обстоятельства происшествия.