В результате землетрясения в Турции погиб человек

Анкара. Турция. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в турецкой провинции Чанаккале. Погиб один человек, передает «МИР 24».

Подземный толчок был зафиксирован 4 марта около 21:38 МСК. Очаг находился возле деревни Енидже на глубине более 10 километров. Жители Стамбула и ряда других населенных пунктов ощутили легкие толчки.

Как рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, жертв и разрушений непосредственно от самого землетрясения выявлено не было. Однако позднее стало известно, что один человек получил смертельные травмы, испугавшись подземных толчков и выпрыгнув из окна 3 этажа дома в районе Нилюфер провинции Бурса.

Ранее, в начале февраля 2023 года, на юге Турции была зафиксирована серия землетрясений, жертвами которых стали около 51 тыс. человек. От стихийного бедствия пострадали также северные провинции Сирии, где погибло более 5,8 тыс. жителей.

Добавим, утром 4 марта землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Алма-Ате. В городе сработала система оповещения, жители по тревоге покинули свои дома. Для размещения горожан было открыто около 400 пунктов приема.