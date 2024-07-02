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При взрыве газа в Стерлитамаке погиб жилец многоэтажки, шестеро пострадали

13:57, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При взрыве газа в Стерлитамаке погиб жилец многоэтажки, шестеро пострадали
13:57, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
194
0
#Башкирия\n#происшествие\n#гибель человека\n#пострадавшие\n#МЧС\n#Прокуратура\n#взрыв газа
Фото: t.me/mchs_official
194
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Среди травмированных – двое детей.

Стерлитамак. Башкирия. Авария газового оборудования с человеческими жертвами произошла в Башкирии. В Стерлитамаке взорвался бытовой газ на втором этаже многоэтажки, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Детонация произошла 2 июля в 12.03. В результате происшествия один человек погиб, пострадали шестеро, среди них двое детей. В доме выбиты окна, двери в квартирах, повреждена входная группа подъезда. Из квартир эвакуировали 80 жильцов.

В прокуратуре Башкирии добавили, что взрыв произошел во время ремонта газового оборудования. При этом пострадали двое сотрудников газовой службы, их госпитализировали. Ведется проверка соблюдения требований безопасности.

Городские власти создали оперштаб во главе с руководителем администрации Стерлитамака Рустемом Газизовым.

13:57, 02 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
194
0
#Башкирия\n#происшествие\n#гибель человека\n#пострадавшие\n#МЧС\n#Прокуратура\n#взрыв газа