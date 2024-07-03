Женщина упала с колеса обозрения и разбилась насмерть в Саратовской области

Энгельс. Саратовская область. Упавшая из кабины колеса обозрения женщина скончалась в больнице в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал «Саратов 24».

Трагедия разыгралась в парке аттракционов «Лукоморье». По неустановленной причине женщина упала с самой высокой точки и получила тяжелые травмы. Врачи не смогли ее спасти. Правоохранительные органы начали проверку.

Отмечается, что ранее в Нефтекамске в остановившемся колесе обозрения заблокировало шестерых отдыхающих. Их эвакуировали спасатели.