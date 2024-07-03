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Женщина упала с колеса обозрения и разбилась насмерть в Саратовской области

10:02, 03 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Женщина упала с колеса обозрения и разбилась насмерть в Саратовской области
10:02, 03 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
212
0
#Саратовская область\n#Энгельс\n#аттракционы\n#трагедия\n#врачи\n#больница\n#гибель человека
Фото: pxhere.com
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Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Энгельс. Саратовская область. Упавшая из кабины колеса обозрения женщина скончалась в больнице в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал «Саратов 24». 

Трагедия разыгралась в парке аттракционов «Лукоморье». По неустановленной причине женщина упала с самой высокой точки и получила тяжелые травмы. Врачи не смогли ее спасти. Правоохранительные органы начали проверку.

Отмечается, что ранее в Нефтекамске в остановившемся колесе обозрения заблокировало шестерых отдыхающих. Их эвакуировали спасатели.

10:02, 03 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
212
0
#Саратовская область\n#Энгельс\n#аттракционы\n#трагедия\n#врачи\n#больница\n#гибель человека