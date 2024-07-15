Человек погиб после столкновения двух поездов в Белгородской области

Губкин. Белгородская область. Смертельная авария с электропоездами произошла на Лебединском горно-обогатительном комбинате в городе Губкин Белгородской области. При столкновении двух составов в промзоне один человек погиб, еще один получил травмы, пишет «Российская газета».

Инцидент произошел еще 13 июля. Травмы получили два сотрудника локомотивной бригады, обоих госпитализировали.

Через двое суток один из пострадавших скончался в больнице города Старый Оскол.

«Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия. Семье погибшего сотрудника пообещали оказать всю необходимую помощь.