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Юная жительница Удмуртии осталась на заправке в Ростовской области без родителей

16:35, 14 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Юная жительница Удмуртии осталась на заправке в Ростовской области без родителей
16:35, 14 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
1210
0
#Удмуртия\n#Ростов-на-Дону\n#дети\n#полиция
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
1210
0

Родители не заметили пропажу ребенка из машины и продолжили поездку.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. В Ростовской области семье из Удмуртии помогли найти оставшуюся на заправке дочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. 

Диспетчер заправки на 947 км автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области сообщил полиции о потерявшемся ребенке. Выяснилось, что 11-летняя девочка вышла из машины, пока её отец был занят заправкой транспортного средства. Родители не заметили пропажи ребенка и продолжили поездку, в результате чего дочка осталась одна и не могла найти машину.

Сотрудники МВД по камерам видеонаблюдения обнаружили автомобиль, из которого вышла девочка. С помощью госномера они узнали телефон водителя и сообщили отцу, что с его ребенком всё хорошо. В результате родители девочки сразу вернулись на заправку, где дочка ждала их в патрульном автомобиле.

Родители выразили благодарность полицейским, которые помогли им отыскать дочь. 

16:35, 14 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
1210
0
#Удмуртия\n#Ростов-на-Дону\n#дети\n#полиция