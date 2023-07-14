Юная жительница Удмуртии осталась на заправке в Ростовской области без родителей

Ростов-на-Дону. Ростовская область. В Ростовской области семье из Удмуртии помогли найти оставшуюся на заправке дочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Диспетчер заправки на 947 км автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области сообщил полиции о потерявшемся ребенке. Выяснилось, что 11-летняя девочка вышла из машины, пока её отец был занят заправкой транспортного средства. Родители не заметили пропажи ребенка и продолжили поездку, в результате чего дочка осталась одна и не могла найти машину.

Сотрудники МВД по камерам видеонаблюдения обнаружили автомобиль, из которого вышла девочка. С помощью госномера они узнали телефон водителя и сообщили отцу, что с его ребенком всё хорошо. В результате родители девочки сразу вернулись на заправку, где дочка ждала их в патрульном автомобиле.

Родители выразили благодарность полицейским, которые помогли им отыскать дочь.