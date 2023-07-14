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Четыре человека получили травмы в ДТП в Можгинском районе

11:45, 14 июля, 2023
Четыре человека получили травмы в ДТП в Можгинском районе
11:45, 14 июля, 2023
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#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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ВАЗ совершал обгон.

Можга. Удмуртия. Четыре человека получили травмы в ДТП в Можгинском районе Удмуртии. Авария произошла 13 июля около 17:10, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

27-летний водитель «ВАЗ-2114» пошел на обгон, где на полосе для встречного движения столкнулся с автомобилем «УАЗ». В результате легковушка съехала с дороги и опрокинулась.

Известно, что «Буханка» поворачивала налево на обочину, чтобы специалист мог провести работы по обслуживанию линий электропередач.

В результате 57-летний водитель УАЗа, водитель ВАЗа, а также две его пассажирки — получили травмы, они находятся в больнице.

11:45, 14 июля, 2023
476
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария