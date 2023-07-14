Можга. Удмуртия. Четыре человека получили травмы в ДТП в Можгинском районе Удмуртии. Авария произошла 13 июля около 17:10, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

27-летний водитель «ВАЗ-2114» пошел на обгон, где на полосе для встречного движения столкнулся с автомобилем «УАЗ». В результате легковушка съехала с дороги и опрокинулась.

Известно, что «Буханка» поворачивала налево на обочину, чтобы специалист мог провести работы по обслуживанию линий электропередач.

В результате 57-летний водитель УАЗа, водитель ВАЗа, а также две его пассажирки — получили травмы, они находятся в больнице.