Менеджера кредитного кооператива в Удмуртии заподозрили в присвоении денег вкладчицы

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке менеджера кредитно-потребительского кооператива заподозрили в мошенничестве в отношении вкладчицы. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии, сотрудники угрозыска задержали 32-летнюю женщину.

По версии следствия, ещё в 2022 году 45-летняя жительница Камбарки внесла на счёт данного КПК 420 000 рублей по выгодной для неё процентной ставке. Деньги у женщины приняла менеджер. Несколько дней назад вкладчица решила снять деньги со счёта вместе с начисленными процентами. Однако при обращении в офис обнаружила, что её фамилия в списках вкладчиков не значится, а деньги на счёт от её имени не поступали.

Проверка угрозыска установила, что менеджер полученные от заявительницы деньги не внесла на счёт, а просто оставила себе, потратив потом на личные нужды.

Уголовное дело возбудили по статье 159 УК России «Мошенничество, совершённое в крупном размере». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.