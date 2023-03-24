На улице Чугуевского в Ижевске произошло смертельное ДТП с участием трёх машин

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 24 марта на улице Чугуевского в Ижевске произошло ДТП с участием трёх машин. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Столкнулись автомобили «Кадиллак Эскалейд», «Хендай Солярис» и «Лада Гранта». В результате удара погиб водитель «Соляриса». Пассажиры автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»).

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Подробности произошедшего будут даны позже.