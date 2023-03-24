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На улице Чугуевского в Ижевске произошло смертельное ДТП с участием трёх машин

10:16, 24 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Чугуевского в Ижевске произошло смертельное ДТП с участием трёх машин
10:16, 24 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1015
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: ИА «Сусанин»
1015
0

По факту ДТП возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 24 марта на улице Чугуевского в Ижевске произошло ДТП с участием трёх машин. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Столкнулись автомобили «Кадиллак Эскалейд», «Хендай Солярис» и «Лада Гранта». В результате удара погиб водитель «Соляриса». Пассажиры автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»).

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Подробности произошедшего будут даны позже.

10:16, 24 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1015
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей