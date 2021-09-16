Двое жителей Ижевска отправятся на строгий режим за нападение на таксиста

Один из них на суде пояснил, что просто защищал друга от агрессивного водителя.



Завьялово. Удмуртия. Завьяловский районный суд Удмуртии приговорил к реальным срокам двух 25-летних жителей Ижевска, пытавшихся убить таксиста и угнать его машину. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Установлено, что в мае 2020 года у подсудимых после распития алкоголя появилось желание угнать машину. Они вступили в сговор и придумали план.

Ночью молодые люди вызвали такси и отправились на нём в одно из садовых товариществ Завьяловского района. Один из нападавших попросил водителя остановиться. После этого второй набросился на таксиста и несколько раз ударил его кухонным ножом, который взял с собой из дома. Несмотря на то, что водителя пытались удержать, ему удалось вырваться и сбежать. Два товарища уехали на угнанной машине, но вскоре их задержали полицейские.

На суде один из нападавших сообщил, что защищал своего друга в конфликте, зачинщиком которого якобы был таксист. Молодой человек пояснил, что мужчина не довёз их до места назначения и в грубой форме стал выгонять из машины. Потерпевший потребовал в суде компенсацию в размере 1 млн рублей, а подсудимый согласился возместить только 4 тыс. рублей.

Второй молодой человек вину не признал.

Несмотря на это, оба нападавших признаны судом виновными в покушении на убийство и неправомерном завладении автомобилем, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для здоровья. Один из товарищей отправится в колонию строгого режима на 12,5 лет, а другой — на 11,5 лет строгого режима.

Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевшего о компенсации морального вреда — по 150 тыс. рублей с каждого вместо 1 млн. Приговор вступил в законную силу.