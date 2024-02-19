Позвонил и убежал: в Удмуртии подросток по домофону сообщил жильцам о «минировании» дома

Завьялово. Удмуртия. В завьяловском районе 12-летнего подростка поместили в центр временного содержания после того, как он сообщил о ложном минировании дома. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

22 октября прошлого года подросток бесцельно слонялся по одному из населённых пунктов Завьяловского района. Проходя мимо одного из домов, ему пришло в голову позвонить по домофону в случайную квартиру и сообщить, что в здании заложена бомба. Затем он продолжил свою прогулку.

В возбуждении уголовного дела было отказано, так как подросток ещё не достиг возраста уголовной ответственности. По месту учёбы он характеризуется как недобросовестный. Более двух лет он обучается на дому, при этом учителя, направленные к нему, так и не смогли попасть в дом. Мать подроста работает и не может обеспечить досуг, а также соблюдение графика обучения своего сына.

Поскольку профилактических бесед в данном случае недостаточно, подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток, где будет проведёна психологическая диагностика с целью выявления глубинных причин совершения им общественно опасного деяния.

«Сам несовершеннолетний в судебном заседании пояснил, что проживает с мамой и восьмилетней сестрой. Отношения в семье доверительные, маму он слушается, но не всегда, иногда создаёт ей проблемы своим поведением. Обучается в 6 классе, находится на домашнем обучении. Учиться ему лень, не интересно. Каких-либо увлечений у него нет, в свободное от учёбы время играет в телефоне. Обстоятельства вменяемого ему противоправного деяния не отрицает, пояснил, что ради забавы позвонил в домофон и сообщил о том, что дом заминирован. Сейчас понимает, что поступил неправильно. Свои поступки объясняет влиянием плохой компании, в настоящее время ни с кем не общается. Ранее курил электронные сигареты, друзья давали попробовать, не понравилось», — сообщили в суде.