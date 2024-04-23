Жители Завьяловского района препятствуют снижению уровня воды в пруду «Колхозный»

Завьялово. Удмуртия. Жителей Завьяловского района просят не устанавливать дополнительные приспособления на гидротехнические сооружения (ГТС) пруда «Колхозный». Об этом сообщает пресс-служба администрации Завьяловского района.

Чтобы обеспечить безопасность ГТС пруда «Колхозный» на реке Быдвайка, в районе решили максимально понизить уровень воды в пруду и приняли для этого соответствующие меры. Несмотря на это, жители Завьялово начали сами устанавливать шандоры в аварийный гидроузел — комплекты балок, которые перекрывают водопропускное отверстие ГТС. Но эти действия наоборот ведут к повышению уровня воды в пруду.

Отмечается, что установка таких сооружений может спровоцировать чрезвычайную ситуацию.

Людей, которые будут вмешиваться в конструкцию ГТС, будут привлекать к административной ответственности. Если кто-то зафиксирует факт вмешательства в работу ГТС, нужно обратиться в районный Центр обеспечения безопасности по телефону 8 (341) 262-03-03, ЕДДС района по номеру 8 (341) 652-18-83 или полицию — 102.