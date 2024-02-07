Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

В Удмуртии предприятие-призрак изготавливает контрафактную молочную продукцию

12:10, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии предприятие-призрак изготавливает контрафактную молочную продукцию
12:10, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1197
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#бизнес
Фото: unsplash.com (Waldemar)
1197
0

Вместо компании по указанному адресу находится база стройматериалов.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе обнаружили предприятие-фантом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Ранее в Роспотребнадзор поступила информация, что жирно-кислотный состав сметаны с 15% долей жирности производителя «Фермерская коровка» не соответствует жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока. Таким образом, продукция не проходит по требованиям СанПиНа. 

Во время контрольно-надзорных мероприятий сотрудники Роспотребнадзора установили, что по адресу предприятия — деревня Позимь, дом №2, строение Б — ООО «Фермерская коровка» отсутствует. По информации Росреестра, на этом месте расположена промышленная база стройматериалов «База СНГ». 

Таким образом, изготовитель является предприятием-призраком. Так как товары производят неустановленные лица в неизвестных условиях, а также продукция маркируется с использованием недостоверных сведений, то она может быть опасна и вызвать отравление.

Помимо этого, предпринимателя нет в реестре хозяйствующих субъектов, и он не подавал уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

Чтобы прекратить продажу фальсифицированных товаров, все материалы переданы в правоохранительные органы. 

12:10, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1197
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#бизнес