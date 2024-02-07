В Удмуртии предприятие-призрак изготавливает контрафактную молочную продукцию

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе обнаружили предприятие-фантом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее в Роспотребнадзор поступила информация, что жирно-кислотный состав сметаны с 15% долей жирности производителя «Фермерская коровка» не соответствует жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока. Таким образом, продукция не проходит по требованиям СанПиНа.

Во время контрольно-надзорных мероприятий сотрудники Роспотребнадзора установили, что по адресу предприятия — деревня Позимь, дом №2, строение Б — ООО «Фермерская коровка» отсутствует. По информации Росреестра, на этом месте расположена промышленная база стройматериалов «База СНГ».

Таким образом, изготовитель является предприятием-призраком. Так как товары производят неустановленные лица в неизвестных условиях, а также продукция маркируется с использованием недостоверных сведений, то она может быть опасна и вызвать отравление.

Помимо этого, предпринимателя нет в реестре хозяйствующих субъектов, и он не подавал уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

Чтобы прекратить продажу фальсифицированных товаров, все материалы переданы в правоохранительные органы.