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В Завьяловском районе Удмуртии осудили пенсионера за дискредитацию Вооружённых сил РФ

17:45, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Завьяловском районе Удмуртии осудили пенсионера за дискредитацию Вооружённых сил РФ
17:45, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
235
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#суд\n#дискредитация ВС РФ
Фото: unsplash.com
235
0

Мужчина получил наказание в минимальных пределах статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе привлечён к административной ответственности пенсионер, разместивший в социальных сетях пост, который дискредитирует использование Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

В отношении мужчины было заведено административное дело дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации»).

Мужчина вину не оспаривал и признал, что действовал осознанно. Суд учёл возраст фигуранта, признание им вины назначил минимально возможное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

17:45, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
235
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#суд\n#дискредитация ВС РФ