В Завьяловском районе Удмуртии осудили пенсионера за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе привлечён к административной ответственности пенсионер, разместивший в социальных сетях пост, который дискредитирует использование Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

В отношении мужчины было заведено административное дело дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации»).

Мужчина вину не оспаривал и признал, что действовал осознанно. Суд учёл возраст фигуранта, признание им вины назначил минимально возможное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.