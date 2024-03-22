Осужденные Завьяловской колонии-поселения до конца года изготовят 150 т древесного угля

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе колония-поселение №11 заключила договор с индивидуальным предпринимателем на производство древесного угля для мангала. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Уголь получают из древесного сырья, которое должно сгореть без доступа кислорода. Чтобы этот процесс произошёл, выбирается качественная древесина, которую сушат, выжигают в специальных печах, прокаливают и остужают.

Для выполнения заказа будет задействовано 8 печей. Трое осужденных станут заготавливать сырье и следить за технологическим процессом производства угля. До конца года они изготовят 150 т древесного угля.