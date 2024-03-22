Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Осужденные Завьяловской колонии-поселения до конца года изготовят 150 т древесного угля

16:15, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Осужденные Завьяловской колонии-поселения до конца года изготовят 150 т древесного угля
16:15, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#осужденные\n#работа
Фото: УФСИН России по Удмуртии
29
0

Над заказом будут работать три человека.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе колония-поселение №11 заключила договор с индивидуальным предпринимателем на производство древесного угля для мангала. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

Уголь получают из древесного сырья, которое должно сгореть без доступа кислорода. Чтобы этот процесс произошёл, выбирается качественная древесина, которую сушат, выжигают в специальных печах, прокаливают и остужают. 

Для выполнения заказа будет задействовано 8 печей. Трое осужденных станут заготавливать сырье и следить за технологическим процессом производства угля. До конца года они изготовят 150 т древесного угля. 

16:15, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#осужденные\n#работа