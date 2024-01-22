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В Удмуртии инспекторы ДПС помогли водителю «Лады» вытащить автомобиль из сугроба

16:50, 22 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии инспекторы ДПС помогли водителю «Лады» вытащить автомобиль из сугроба
16:50, 22 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#полиция\n#помощь\n#водители
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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Во время снегопада водитель не справился с управлением транспорта.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии сотрудники дорожной полиции помогли съехавшему с дороги водителю. Его автомобиль попал в «снежный плен». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. 

Вечером в январе старший инспектор ДПС Илья Федотов и инспектор ДПС Леонид Лапин патрулировали дорогу «Завьялово-Каменное». Во время движения они заметили застрявший в сугробе автомобиль «Лада». Водитель машины рассказал инспекторам, что во время сильного снегопада он не справился с управлением и «Лада» съехала с дороги. 

Дорожные полицейские с помощью лопаты и физической силы помогли вытащить машину из сугроба. Водитель и пассажиры поблагодарили автоинспекторов, а также рассказали об этом случае в соцсетях. 

16:50, 22 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
261
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#полиция\n#помощь\n#водители