В Удмуртии инспекторы ДПС помогли водителю «Лады» вытащить автомобиль из сугроба

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии сотрудники дорожной полиции помогли съехавшему с дороги водителю. Его автомобиль попал в «снежный плен». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Вечером в январе старший инспектор ДПС Илья Федотов и инспектор ДПС Леонид Лапин патрулировали дорогу «Завьялово-Каменное». Во время движения они заметили застрявший в сугробе автомобиль «Лада». Водитель машины рассказал инспекторам, что во время сильного снегопада он не справился с управлением и «Лада» съехала с дороги.

Дорожные полицейские с помощью лопаты и физической силы помогли вытащить машину из сугроба. Водитель и пассажиры поблагодарили автоинспекторов, а также рассказали об этом случае в соцсетях.