На улице Садовой в Завьялово обнаружили ручную гранату

В ходе обследования оказалось, что это муляж гранаты Ф-1.
Завьялово. Удмуртия. В Завьялово правоохранительные органы обнаружили предмет похожий на ручную гранату. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии.
Правоохранительные органы нашли подозрительный предмет в жилой квартире одного из домов по улице Садовой, после чего передали информацию в Росгвардию.
На место прибыла группа разминирования ОМОН «Барс», которая установила, что находка является муляжом гранаты Ф-1 и опасности не представляет.
Напомним, ранее в Глазове тоже нашли ручную гранату.