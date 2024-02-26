На улице Садовой в Завьялово обнаружили ручную гранату

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово правоохранительные органы обнаружили предмет похожий на ручную гранату. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии.

Правоохранительные органы нашли подозрительный предмет в жилой квартире одного из домов по улице Садовой, после чего передали информацию в Росгвардию.

На место прибыла группа разминирования ОМОН «Барс», которая установила, что находка является муляжом гранаты Ф-1 и опасности не представляет.

Напомним, ранее в Глазове тоже нашли ручную гранату.