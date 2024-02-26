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На улице Садовой в Завьялово обнаружили ручную гранату

14:26, 26 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На улице Садовой в Завьялово обнаружили ручную гранату
14:26, 26 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#граната\n#Завьялово\n#Удмуртия\n#Росгвардия
Фото: Управление Росгвардии по Удмуртии
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В ходе обследования оказалось, что это муляж гранаты Ф-1.

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово правоохранительные органы обнаружили предмет похожий на ручную гранату. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии.

Правоохранительные органы нашли подозрительный предмет в жилой квартире одного из домов по улице Садовой, после чего передали информацию в Росгвардию.

На место прибыла группа разминирования ОМОН «Барс», которая установила, что находка является муляжом гранаты Ф-1 и опасности не представляет.

Напомним, ранее в Глазове тоже нашли ручную гранату.

14:26, 26 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
30
0
#граната\n#Завьялово\n#Удмуртия\n#Росгвардия