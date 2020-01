Часть стены жилого дома обвалилась в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Частичное обрушение облицовки жилого многоквартирного дома произошло в Сарапуле. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава города Александр Ессен.

Очевидцы в соцсетях отметили, что происшествие случилось в понедельник, 6 января. Обвалилась часть кирпичной стены дома по улице Путейской, 3в.

