Часть стены жилого дома обвалилась в Сарапуле

Ремонтные работы планируют закончить к 17 января.

Сарапул. Удмуртия. Частичное обрушение облицовки жилого многоквартирного дома произошло в Сарапуле. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава города Александр Ессен.

Очевидцы в соцсетях отметили, что происшествие случилось в понедельник, 6 января. Обвалилась часть кирпичной стены дома по улице Путейской, 3в.

Нам пишут ✏ 06.01.20 г. по улице Путейской в многоквартирном доме выпала часть стены! Решений нет никаких, только газ отключили Максимальный репост Марсель Газизов #КомандаУдмуртии#Бречалов#Удмуртияменяется#Сарапул#Сарапултуристический Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.

«На экстренном выездном совещании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было проведено обследование дома и приняты все меры по безопасности жильцов», — сообщил Александр Ессен.

Он отметил, что к пятнице, 10 января, восстановлено газоснабжение квартир, которые не пострадали. МУ «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту» совместно с управляющей компанией провели оценочные работы предстоящего ремонта. Также определили подрядчика, отметил градоначальник.

К ремонтным работам решено приступить 10 января и закончить их не позднее 17 января.