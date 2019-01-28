play
pause
  • $ 65.92 ↓
  • € 74.63 ↓

Пруд, в котором осенью прошлого года утонул 7-летний мальчик из Удмуртии, оказался бесхозным

09:30, 28 января, 2019
Анна Торхова
09:30, 28 января, 2019
Анна Торхова
212
0
#дети\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#школа\n#лед\n#вода\n#школьники\n#уголовное дело
Фото: pixabay.com
212
0

Главе муниципального образования и директору школы внесли представления.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела по факту гибели в деревенском пруду в Камбарском районе 7-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, трагедия произошла в ноябре 2018 года. Шестеро подростков после школы гуляли по берегу пруда, после чего решили выйти на лед, чтобы проверить его прочность. Самый старший – 13-летний подросток, схватил и вытащил на лед 7-летнего школьника и провел на расстояние около 10 м. Оба мальчика провалились под лед. Старшему удалось выбраться, младший – утонул.

Следствием установлено, что пруд  фактически является бесхозным, на учете как водный объект не состоит. По данному факту прокурор Камбарского района подготовил иск в суд.

В отношении старшего подростка уголовное дело прекращено в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.

Главе муниципального образования, директору школы и начальнику отдела полиции внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

09:30, 28 января, 2019
Анна Торхова
212
0
#дети\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#школа\n#лед\n#вода\n#школьники\n#уголовное дело

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Девочке, насмерть замерзшей в новогодние каникулы в Удмуртии, водку купил взрослый мужчина

17:11, 22 января, 2019
4775

В Удмуртии начали морозить борщевик

3880
11:25, 22 января, 2019

В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

3541
11:40, 23 января, 2019

Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

3203
15:03, 24 января, 2019

Житель Глазова 2,5 года не платил за капремонт и считал, что сбережения съест инфляция

3135
09:00, 22 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
4106

Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

1911
09:59, 25 января, 2019

В Минстрое назвали стоимость установки газоанализаторов в России

1086
16:50, 21 января, 2019

Россиян обязали вставать на воинский учет по месту фактического проживания

1048
14:16, 22 января, 2019

На Алтае дети вынуждены добираться до школы, пролезая под вагонами

1045
13:29, 25 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
2507

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

1711
18:10, 21 января, 2019

В аэропорту Алма-Аты сдали в багаж человека

1383
13:15, 24 января, 2019

Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

1270
12:50, 22 января, 2019

Япония подпишет мирный договор с Россией при передаче двух островов

908
09:44, 21 января, 2019