Пруд, в котором осенью прошлого года утонул 7-летний мальчик из Удмуртии, оказался бесхозным

Главе муниципального образования и директору школы внесли представления.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела по факту гибели в деревенском пруду в Камбарском районе 7-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, трагедия произошла в ноябре 2018 года. Шестеро подростков после школы гуляли по берегу пруда, после чего решили выйти на лед, чтобы проверить его прочность. Самый старший – 13-летний подросток, схватил и вытащил на лед 7-летнего школьника и провел на расстояние около 10 м. Оба мальчика провалились под лед. Старшему удалось выбраться, младший – утонул.

Следствием установлено, что пруд фактически является бесхозным, на учете как водный объект не состоит. По данному факту прокурор Камбарского района подготовил иск в суд.

В отношении старшего подростка уголовное дело прекращено в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.

Главе муниципального образования, директору школы и начальнику отдела полиции внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.