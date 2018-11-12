7-летний мальчик провалился под лед деревенского пруда в Удмуртии

Трагедия произошла 10 ноября.

Нижний Армязь. Удмуртия. В деревне Нижний Армязь в Удмуртии 7-летний мальчик утонул в пруду. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

10 ноября группа детей вышла на лед пруда, который находится на окраине деревни. Во время прогулки двое мальчиков провалились под лед. Один из них смог выбраться, второй - утонул.

В настоящее время следователи устанавливают владельца пруда, допрашивают главу МО «Армязьское», очевидцев.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).