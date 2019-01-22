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Девочке, насмерть замерзшей в новогодние каникулы в Удмуртии, водку купил взрослый мужчина

17:11, 22 января, 2019
Анна Торхова
17:11, 22 января, 2019
Анна Торхова
287
0
#дети\n#Ижевск\n#Яр\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#школьники
Фото: pixabay.com
287
0

Тело школьницы нашли у здания поселковой администрации.

Яр. Удмуртия. Школьница погибла от переохлаждения в одной из деревень Ярского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, трагедия произошла 6 января.

15-летняя девочка ушла на встречу со своими друзьями. Когда школьница не вернулась, родственники принялись её искать. Утром её тело обнаружили у здания поселковой администрации.

Установлено, что девочка выпивала алкоголь с тремя сверстниками 13 и 15 лет. Ребята попросили 32-летнего мужчину купить им пол-литра водки, на что тот согласился.

После этого подростки проникли на чердак частного дома, где и стали выпивать. Затем ребята пошли на каток. По пути школьница упала и не смогла подняться. Девочка замерзла.

В рамках проверки следователи допросили мужчину, который купил детям алкоголь, родственников и педагогов. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Напомним, в январе 2018 года подобный случай произошел в Воткинске.

17:11, 22 января, 2019
Анна Торхова
287
0
#дети\n#Ижевск\n#Яр\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#школьники

 

 

 


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