В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

Об этом «Сусанину» сообщил источник в правоохранительных органах.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в одном из СНТ насмерть замерз 11-летний школьник. Об этом «Сусанину» сообщил источник в правоохранительных органах.

На данный момент подробности выясняются. По неподтвержденной пока информации, трагедия произошла в СНТ «Сад №1», который находится недалеко от Южного поселка города и школы №5.

Ранее в нескольких популярных группах Воткинска в соцсети Вконтакте был размещен пост о пропаже школьника. Якобы он 20 января вышел из школы №5 в 11:00, но домой так и не вернулся.