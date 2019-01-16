play
pause
  • $ 67.08 ↓
  • € 76.95 ↓

Пьяный водитель в Удмуртии пытался откупиться от инспектора ГИБДД

11:47, 16 января, 2019
Ксения Чернова
11:47, 16 января, 2019
Ксения Чернова
153
0
#коррупция\n#ГИБДД\n#Алнаши\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: @arzik2
153
0

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Алнаши. Удмуртия. Пьяный водитель в Удмуртии пытался откупиться от инспектора ГИБДД. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике,

По данным следователей, 32-летний житель села Алнаши работал таксистом. Ночью 13 января он сел за руль «Фольксвагена Поло» «подшофе».

В пресс-службе МВД по Удмуртской Республике отметили, что автомобиль, водитель которого нарушал ПДД, заметили сотрудники Госавтоинспекции.

«Требование инспектора ДПС об остановке транспортного средства водитель проигнорировал. В результате преследования автомобиль был остановлен. В ходе проверки было установлено, что документов на право управления транспортным средством у водителя при себе не оказалось, а при общении были выявлены признаки алкогольного опьянения», - отмечается в сообщении правоохранителей.

Медосвидетельствование показало, что мужчина был действительно пьян. Водитель предложил дорожным полицейским 80 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности. По факту случившегося возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.

11:47, 16 января, 2019
Ксения Чернова
153
0
#коррупция\n#ГИБДД\n#Алнаши\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

12:35, 10 января, 2019
4220

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

3774
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2518
16:30, 11 января, 2019

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

2344
12:10, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2034
09:00, 11 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

13:25, 09 января, 2019
2583

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

2200
17:50, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1890
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1779
12:16, 12 января, 2019

В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

1243
16:35, 10 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
5890

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1283
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

1098
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

1015
12:36, 09 января, 2019

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

954
18:30, 11 января, 2019