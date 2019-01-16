По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Алнаши. Удмуртия. Пьяный водитель в Удмуртии пытался откупиться от инспектора ГИБДД. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике,

По данным следователей, 32-летний житель села Алнаши работал таксистом. Ночью 13 января он сел за руль «Фольксвагена Поло» «подшофе».

В пресс-службе МВД по Удмуртской Республике отметили, что автомобиль, водитель которого нарушал ПДД, заметили сотрудники Госавтоинспекции.

«Требование инспектора ДПС об остановке транспортного средства водитель проигнорировал. В результате преследования автомобиль был остановлен. В ходе проверки было установлено, что документов на право управления транспортным средством у водителя при себе не оказалось, а при общении были выявлены признаки алкогольного опьянения», - отмечается в сообщении правоохранителей.

Медосвидетельствование показало, что мужчина был действительно пьян. Водитель предложил дорожным полицейским 80 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности. По факту случившегося возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.